Steht für Lisha schon die nächste große TV-Herausforderung an? Lisha und Lou waren die Underdogs der diesjährigen Sommerhaus der Stars-Staffel. Während viele Zuschauer anfangs nichts mit dem YouTube-Duo anzufangen wussten, überzeugen die zwei nach und nach immer mehr TV-Fans mit ihrer ehrlichen Art und ihren witzigen Sprüchen. Haben die TV-Macher da etwa auch Dschungelcamp-Potenzial erahnt? Jetzt gibt es Anlass zur Vermutung, dass Lisha eine heiße Anwärterin auf eine Teilnahme sein könnte!

Grund für das Gemunkel ist nun ein Clip in der Instagram-Story des Paar-Accounts. Auf dem filmt Lisha ihre Hunde im Auto und schreibt dazu: "Zum nächsten wichtigen Termin." So weit, so unspektakulär – würde man Lous Stimmchen im Hintergrund nicht etwas sagen hören, was verdächtig nach "Du wirst das Dschungelcamp auseinandernehmen" klingt. Stehen da etwa Verhandlungen über die Teilnahme an dem Format an?

Tatsächlich sprachen Lisha und Lou auch bereits in ihrem neuen YouTube-Video über zukünftige Projekte: "Was bei uns gerade abgeht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir dürfen nicht viel verraten, aber 'Das Sommerhaus der Stars' ist nicht das Ende von uns im Fernsehen – das ist der fucking Anfang! Bei uns explodiert es gerade", tönte Lisha im Q&A.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTube-Stars

Instagram / lishaandlou_the_originals Youtuberin Lisha ungeschminkt im Urlaub auf Mallorca

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

