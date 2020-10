Leah Isadora Behn lässt in ihr Inneres blicken! Am 25. Dezember letzten Jahres nahm sich ihr Vater Ari Behn (✝47) das Leben. Anlässlich ihrer Konfirmation gedachte ihre Mutter Märtha Louise von Norwegen (49) dem Verstorbenen nun öffentlich und richtete im Namen ihres Mannes liebevolle Worte an die Teenagerin. Jetzt äußert sich Leah selbst zum Tod ihres Papas und offenbart: Der Verlust habe sie innerlich zerrissen!

Auf ihrem Instagram-Accout zeigt sich die Norwegerin nun ungewohnt privat und teilt anlässlich des heutigen Geburtstages ihres Papas einen Schnappschuss mit ihm. "Vor neun Monaten beging mein Vater Selbstmord. Das ist die größte Tragödie, die meine Familie und ich je durchmachten", lauten ihre herzergreifenden Worte. Dadurch sei sie "innerlich zerbrochen", erklärt die 15-Jährige.

Leah vermisse ihren Vater schrecklich. Der Gedanke an seinen Tod sei sehr präsent. "Wenn ich Spaß habe, ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich denke: Darf ich das fühlen?", beschreibt sie ihre Emotionen. Natürlich dürfe sie das, fährt sie dann fort. Sie wolle vor allem darauf aufmerksam machen, dass man nie wissen könne, welche Kämpfe jemand innerlich führt. "Seid immer nett zueinander", appelliert die junge Norwegerin abschließend.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Märtha Louise von Norwegen in Stockholm, 2013

Instagram / leahhhbeauty Leah Isadora Behn, September 2020

Getty Images Märtha Louise von Norwegen, Leah Isadora Behn und Sverre Magnus von Norwegen, 2020



