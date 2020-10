Lutz Schweigel muss von seinem geliebten Vierbeiner Abschied nehmen. Im Netz gewährt der Berlin – Tag & Nacht-Star seiner Community regelmäßig Einblicke in seinen Alltag – egal ob am Set, bei einem Workout im Fitnessstudio oder einer kurzen Auszeit am See. Neben den erfreulichen Augenblicken will der TV-Star seinen Fans aber auch die traurigen Momente seines Lebens nicht vorenthalten. Aktuell hat Lutz mit großer Trauer zu kämpfen – der Grund: Sein Hund Brutus ist gestorben.

"Nach dreieinhalb Jahren voller Liebe, Leben und Hundekraft hat mein Kleiner es in dieser Nacht nicht mehr geschafft", teilte Lutz seinen Followern am vergangenen Dienstag den Tod des Rüden via Instagram mit. Dabei war der Seriendarsteller besonders vom Wesen des American Bullys beeindruckt. "Er war in dieser wenn auch kurzen Zeit immer für mich da und hörte mir zu, egal zu welcher Zeit", schwärmte der Bartträger von seiner verstorbenen Fellnase.

"Ich hoffe, mein Freund, du wirst da oben Nick und Major begegnen, und ihr werdet gemeinsam an fetten Knochen rumkneten", schrieb Lutz unter die dazugehörige Bildcollage. Neben zahlreichen Beileidsbekundungen seiner Anhänger bekam Lutz auch Trost von TV-Kollegen wie Liza Waschke, Patrick Fabian (33) und Denise Duck gespendet.

