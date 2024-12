13 Jahre: "Berlin - Tag & Nacht"-Joe erinnert an alte Zeiten

Berlin - Tag & Nacht feiert in diesem Jahr 13. Jubiläum. Innerhalb der vergangenen Jahre ist in der Reality-Soap so einiges passiert: "Leute kamen, Leute gingen, Drama ohne Ende [...] Dieses Format ist einfach nicht totzukriegen!", fasst Lutz Schweigel (52) alias Joe Möller die Situation zusammen. Mit einem Bild auf Instagram erinnert er an die Anfänge. So posiert der 52-Jährige vor einem Plakat, auf dem er noch gemeinsam mit dem ersten Cast zu sehen ist. Neben ihm tummeln sich Kollegen wie Saskia Beecks (36) als Alina Schmitts, Chameen Loca (34) alias Jessica Nowak oder auch Patrick G. Boll (36), der den BTN-Hottie Marcel Nowak verkörperte.

Die wahren Fans scheinen sich noch ganz genau an die ersten Tage mit "Berlin - Tag & Nacht" zu erinnern – und sie wollen die Serie auch nicht missen, wie sie unter Lutz' Beitrag deutlich machen. Auf seine Frage, ob das Format noch immer gefällt, schwärmen einige User: "So eine unglaubliche Serie. Gucke sie seit dem ersten Tag", "Ich liebe die Serie BTN. Ich hoffe, es passieren noch viele spannende und aufregende Geschichten" und "Klar, immer noch Kult."

Der Großteil des Ur-Casts, der auf Lutz' Bild zu sehen ist, hat die Sendung mittlerweile verlassen. Anne Wünsche (33), die damals Joes Tochter Hanna verkörperte, oder auch Pia Tillmann (38), die von 2011 bis 2013 in die Rolle der Meike Nowak schlüpfte, sind nach wie vor in den sozialen Medien oder verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen. Von Fernando Dela Vega (✝53) alias Fabrizio Di Marco und Falko Ochsenknecht (✝39) alias Ole Peters mussten nicht nur die BTN-Fans Abschied nehmen. Die Schauspieler sind 2023 und 2024 verstorben. Von dem Bild sind lediglich Lutz, Marcel Maurice Neue (35), besser bekannt als Krätze, und Katrin Hamann (36), die Peggy spielt, noch immer regelmäßig in ihren Rollen im TV zu sehen.

RTL II Lutz Schweigel und Katrin Hamann bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

