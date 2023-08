13 Jahre: Lutz Schweigel plante keine lange BTN-Karriere

Er dachte nicht, dass es so lange hält! Der deutsche Schauspieler Lutz Schweigel (51) spielt einen der größten Fanlieblinge des Berlin - Tag & Nacht-Universums. Bereits seit 13 Jahren mimt er nun schon den Boxtrainer Joe Möller in der beliebten deutschen TV-Serie. Im Promiflash-Interview plaudert der Schauspieler nun über seine Rolle und verrät, dass das alles so eigentlich gar nicht geplant war!

Gegenüber Promiflash erzählt er ganz offen, dass er ursprünglich nicht dachte, dass er diese Rolle so lange spielen würde. "Ich dachte immer, dass ich 125 Folgen mache und dann gehe ich. Als es damals losging, habe ich immer gedacht, ich mache mal eine Serie, spiele ein halbes Jahr mit, weil es damals für 125 Folgen angelegt war. Und da habe ich gedacht, das war es dann wieder", schildert das BTN-Urgestein. Sein Beweggrund bei "Berlin - Tag & Nacht" mitzuspielen sei gewesen, dass er in seinen Lebenslauf schreiben könne, er habe mal in der Serie mitgespielt, verrät der TV-Star ehrlich.

Doch ursprünglich wollte Lutz beruflich eigentlich gar nicht in die Schauspielrichtung gehen. "Ich hatte ganz andere Ambitionen früher. Ich hatte mal einen Handwerksberuf gelernt: Zentralheizungs- und Lüftungsbau", erzählte er bereits in einem früheren Interview.

Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Lutz Schweigel und Katrin Hamann bei "Berlin - Tag & Nacht"

"Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

