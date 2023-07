Serientochter Anne Wünsche nennt Lutz Schweigel noch Papa!

Die beiden stehen sich immer noch nahe! Von 2011 bis 2017 war Anne Wünsche (31) ein fester Bestandteil von Berlin - Tag & Nacht gewesen. In der Reality-Seifenoper hatte sie Hanna gespielt, die Tochter von Lutz Schweigel (51), der noch immer den Joe Möller spielt. Promiflash traf den Schauspieler nun am Set der Serie. Und Lutz erzählt, dass Anne ihn noch immer Papa nennt!

"Die Hanna, die Anne Wünsche, ist ja nun nicht mehr bei uns, aber wir stehen immer noch in Kontakt und wenn sie am Telefon mit mir ist und wir kommunizieren, dann sagt sie immer noch Papa", gibt Lutz ehrlich zu. Zwar sei das nur aus Spaß, aber es habe sich bei den beiden einfach eingebürgert. "Ich glaube aber auch, Anne hat mich als Vaterrolle dann gesehen, weil ich halt logischerweise der Reifere bin, und dann haben wir auch die Vater-Tochter-Rolle lange gespielt", merkt der 51-Jährige außerdem an.

Und wie ist es mit den anderen am Set? Im Interview erzählt Lutz, dass einige Kollegen auch hin und wieder auf ihn zukommen. "Es gibt mal das ein oder andere Gespräch, wo man sich mal austauscht über diverse Sachen oder wo man was bespricht", verrät er. Dennoch sei jeder Schauspieler in seinem eigenen Universum.

Anzeige

RTLZWEI BTN-Urgestein Lutz Schweigel

Anzeige

Privat Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley sowie Lutz Schweigel und das Team

Anzeige

Instagram / lutz_schweigel_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de