Beunruhigende News von Dijana Cvijetic (26)! Eigentlich hat die ehemalige Love Island-Kandidatin momentan ein Dauergrinsen im Gesicht – der Grund: Ihr neuer Freund Marcellino Kremers. Beim Promiboxen vor knapp zwei Wochen machten sie ihre Beziehung offiziell. Seitdem teilen sie auf Social Media regelmäßig verliebte Clips und Fotos. Doch nun meldet sich Dijana mit einem sehr ernsten Thema bei ihren Fans: Wegen des Verdachts auf Brustkrebs suchte sie einen Arzt auf.

Das teilte sie jetzt in ihrer Instagram-Story mit. Eigentlich spreche sie nicht gern über Themen wie Krankenhausbesuche. Doch von diesem Termin habe sie ihrer Community berichten wollen: "Ich war da, weil ich etwas ertastet habe." Deshalb wandte sie sich auch noch mit einer wichtigen Message an all ihre weiblichen Follower: "An die lieben Frauen, kontrolliert eure Brüste immer."

Klar, dass einige von Dijanas Fans deshalb besorgt waren: Hat die Schweizerin etwa wirklich einen Tumor? Im Rahmen einer Fragerunde gab sie Entwarnung. Als ein User wissen wollte, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Mir geht es immer gut, danke. Bei mir ist soweit alles gutartig, habe heute noch eine weitere Untersuchung."

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im September 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

