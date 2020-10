Auf diese Begegnung hätte Christina Dimitriou lieber verzichtet! Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin wollte bei Ex on the Beach ihren Traummann finden – einziges Problem dabei: Im Laufe der Sendung tauchen nach und nach auch die Verflossenen der Teilnehmer auf. In der vergangenen Folge war der Albtraum der Beauty wahrgeworden und ihr Ex-Partner Salvatore Vassallo am Strand eingetroffen. Christina brach daraufhin nicht nur in Tränen aus, sondern beschimpfte den Paradise Hotel-Star auch wüst. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie jetzt, was ihr in dem Moment durch den Kopf gegangen war.

"Als ich Salvatore gesehen habe, hätte ich kotzen können. Ich will mit ihm nichts zu tun haben und habe auch gar kein Bock, dass er durch mich Sendezeit bekommt", ärgert sich die Dortmunderin gegenüber Promiflash über ihren früheren Partner. Ihrer Meinung nach habe Salvatore die Aufmerksamkeit überhaupt nicht verdient. Auch, dass er direkt alte Sexgeschichten und intime Details ausgeplaudert hatte, passt der 28-Jährigen nicht. "Dass er alles noch mal thematisiert ist nur Show. Da da gab es nichts zu klären", meint sie und behauptet sogar: "Er hat eine Freundin und wollte einfach durch mich Sendezeit, weil er sonst uninteressant wäre."

Dass ihr der TV-Star die Annäherung zu anderen Männern in der Villa erschwert hat, glaubt Christina allerdings nicht. "Wenn ich jemanden attraktiv finden würde, würde ich mich auf denjenigen konzentrieren und Gas geben", stellt sie klar. An dem Essener hätte sie hingegen absolut kein Interesse mehr.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Salvatore Vassallo und Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

TVNOW Salvatore Vassallo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

