Erst seit wenigen Minuten ist es traurige Gewissheit: Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) haben ihr Baby verloren. Das gab das Paar mit einem emotionalen Text im Netz bekannt – dazu veröffentlichten sie herzzerreißende Bilder aus dem Krankenhaus, wo bis zuletzt um das Leben des Kindes gekämpft wurde. Viele Fans bekundeten in den Kommentaren bereits ihre Trauer. Auch die Stars lassen Chrissy und John bereits rührende Botschaften zukommen.

"Es tut mir so leid! Ich bete für dich und für deine wunderschöne Familie", beteuert Reality-TV-Star Snooki (32), die ebenfalls dreifache Mutter ist unter dem Instagram-Beitrag. "John, ich schicke dir und deinen Kindern ganz viel Liebe. Ich wünschte, ich könnte deinen Kummer auf mich nehmen", schreibt Modern Family-Star Jesse Tyler Ferguson (44). Auch Model Paris Hilton (39) findet liebevolle Worte: "Mein Herz bricht mit deinem und Johns. Euer Verlust tut mir sehr leid. Ich schicke eurer Familie ganz viel Liebe." Viele weitere Promis wie Hailey Bieber (23), January Jones (42), Tess Holliday (35) und Olivia Culpo (28) lassen Beileidsbekundungen da.

"Wir sind schockiert und verspüren einen so tiefen Schmerz, von dem wir bisher nur gehört hatten, wie wir ihn noch nie gespürt haben", betonte Chrissy in ihrem Beitrag. "An unseren kleinen Jack: Es tut uns so leid, dass [...] wir dir nicht das Zuhause gegeben haben, was du gebraucht hättest, um zu überleben. Wir werden dich immer lieben."

Anzeige

Instagram / snooki Nicole Polizzi, "Jersey Shore"-Star

Anzeige

Getty Images Paris Hilton in New York bei den WWD Beauty Inc Awards im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de