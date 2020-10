Da geht ein weiterer Werbepartner flöten! Momentan mischen Andrej Mangold (33) und seine Partnerin Jennifer Lange (26) Das Sommerhaus der Stars mächtig auf. Vor allem der einstige Bachelor wirkt immer mehr wie ein Manipulator, der die anderen Kandidaten auf Evanthia Benetatou (28) hetzt. Nachdem der Ton im Haus zunehmend derber und vermehrt Mobbingvorwürfe laut werden, distanzierten sich bereits einige Werbepartner von dem Pärchen. Jetzt verlieren die beiden noch eine Einnahmequelle: Ein Shake-Hersteller hat seine Kooperation mit Andrej und Jenny nun aufgelöst.

Die Firma Natural Mojo gab auf Instagram bekannt, die Zusammenarbeit mit dem Bachelor-Paar zu beenden. Zwei Tage zuvor machte Andrej auf der Plattform noch Werbung für die Nahrungsergänzungsmittel der Firma – das dürfte wohl das letzte Mal gewesen sein. "Natural Mojo steht für Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander. Wir distanzieren uns klar von Mobbing und jeder anderen Form von Gewalt", machten die Unternehmenssprecher deutlich. Deswegen sei entschieden worden, die Kooperation einzustellen, hieß es weiter.

Insbesondere wird das Paar wegen seines Verhaltens gegenüber Andrejs einstigem Kuppelshow-Flirt Eva in dem TV-Format kritisiert. So soll vor allem Andrej die 28-Jährige mobben und bewusst ausgrenzen. Dieses Benehmen rief bereits viele Prominente auf den Plan, das Verhalten des 33-Jährigen scharf zu kritisieren. "Manipulativ, intrigant, völlig berechnend, sich selber als übelsten Mittelpunkt überhaupt zu sehen und das einfach nicht zu checken. Das ist krass", empörte sich unter anderem Sebastian Pannek (34) in seiner Instagram-Story.

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars", Folge 6

Getty Images Sebastian Pannek beim Fotoshooting des Labels "die Herren Edel" im Jahr 2017

