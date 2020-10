Ehrliche Worte von Mandy Capristo (30). Erst kürzlich meldete sie sich mit ihrer neuen Single "13 Schritte" musikalisch zurück, davor war es lange Zeit ruhig um die Sängerin gewesen. Vor Kurzem enthüllte sie ihren Fans den Grund für ihre Auszeit: Sie habe eine depressive Phase durchgemacht und deshalb einen Gang runterschalten müssen. Jetzt spricht sie mit Promiflash über diese schwere Zeit!

Mandy erzählt Promiflash, warum sie sich so viel Zeit gelassen hat: "Es gab einen Moment, an dem ich nichts mehr gefühlt habe, nicht mehr die Musik, doch am wenigsten mich selbst." Sie habe aber damals auch nicht darüber sprechen können. Auf die Frage, warum gerade jetzt der richtige Moment für Mandys Comeback sei, antwortet die Musikerin: "Ich weiß nicht, ob es je den richtigen Zeitpunkt im Leben gibt, doch ich denke, es ist wichtig, zu beginnen."

Ihre Auszeit scheint Mandy gut genutzt zu haben. Sie habe sich sehr nach Normalität gesehnt, und deshalb habe sie einfach die Dinge gemacht, auf die sie Lust gehabt habe. Zum Beispiel paukte die 30-Jährige fleißig – und absolvierte sogar ein Online-Seminar der Yale-Universität!

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

