Gwen Stefani (50) veröffentlicht eine süße Aufnahme von sich mit ihrem jüngsten Spross! Neben ihrer Karriere als Sängerin ist die Blondine auch stolze Dreifach-Mutter. Gemeinsame Schnappschüsse mit ihren Liebsten sind bei der Ex-Frau von Rockstar Gavin Rossdale (54) allerdings eher Mangelware. Umso erfreuter dürften die Fans der Musikerin deshalb über ihren neuesten Beitrag im Netz sein: Gwen teilte ein rührendes Selfie mit Söhnchen Apollo!

Vor wenigen Stunden überraschte Gwen ihre Anhänger in ihrer Instagram-Story mit einem seltenen Einblick in ihr Familienglück: An der Seite ihres Sprösslings Apollo zieht die US-Amerikanerin alberne Grimassen und grinst vor der Kamera mit ihrem Nachwuchs um die Wette. Den niedlichen Beitrag verzierte das Mutter-Sohn-Duo mit zahlreichen animierten Herzchen, die den Followern beim Betrachten des Bildes virtuell entgegenfliegen.

Die Kuschelzeit mit seiner Mama dürfte für den inzwischen sechsjährigen Sohnemann derzeit aber wohl etwas knapper ausfallen – der Grund: Gwen steht momentan als Jurymitglied für die 18. Staffel der amerikanischen Version von The Voice vor der Kamera.

