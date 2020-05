Gwen Stefani (50) bringt ihren Stolz als Mutter zum Ausdruck. Die Sängerin war 14 Jahre lang mit Gavin Rossdale (54) verheiratet, bevor sie sich 2016 scheiden ließen. Seit ihrer Trennung teilen sich die beiden das Sorgerecht für ihre drei Kids Kingston (14), Zuma (11) und Apollo (6). Ihr ältester Sohn feierte jetzt seinen 14. Geburtstag. Dazu gratulierte Gwen dem Teenager mit einem süßen Netz-Post und zeigte dabei, wie erwachsen Kingston schon ist.

Auf Instagram veröffentlichte die Stimmgewalt ein Foto des 14-Jährigen. Wie ein Surferboy lächelt er darauf mit nassen Haaren am Strand in die Kamera. Ein Anblick, den die Musikerin kaum glücklicher machen könnte. "Ich wünsche meinem erstgeborenen Sohn alles Gute zum 14. Geburtstag. Danke Gott, dass ich seine Mama sein darf", schrieb sie zu der Aufnahme. Dass Kingston langsam aber sicher erwachsen wird, entging auch den Followern nicht. "Er ist schon so groß! Und er ist genauso hübsch wie seine Mutter", stellte beispielsweise Maskenbildnerin Kandee Johnson fest.

Auch Gavin widmete seinem ältesten Sohn einen Instagram-Beitrag. "König, du machst mich sprachlos! So ein freundlicher, witziger, kluger, gut aussehender, frecher, temperamentvoller, wortgewandt, dynamischer Mensch. Du bist so voller Liebe und Humor", lobte der Bush-Frontmann Kingston und kam gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Es fühlt sich an, als ob wir etwas richtig gemacht hätten."

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Gavin Rossdales Sohn Kingston

MEGA Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston

Instagram / gavinrossdale Gavin und Kingston Rossdale im Dezember 2019



