Das Mobbing-Spektakel bei Das Sommerhaus der Stars gleicht offenbar einem Unfall: Man kann einfach nicht wegschauen – oder in dem Fall wegschalten. Nach fünf Folgen hat das TV-Format seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Kandidatin Evanthia Benetatou (28) wurden fiese Beleidigungen wie "Ratte" oder "F*tze" an den Kopf geworfen. Doch obwohl viele Fans den Sender für solche Szenen schon an den Pranger stellten, erzielte dieser genau damit Top-Quoten!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, lockte "Das Sommerhaus der Stars" am Mittwochabend stolze 2,66 Millionen Zuschauer vor die Mattscheiben. Solche Werte hatte es in dieser Staffel bisher nicht gegeben. Im Vergleich zur Vorwoche konnte RTL ein Plus von 60.000 Fans verbuchen. Am vergangenen Sonntag waren es sogar 260.000 weniger gewesen als bei der Rekord-Folge. Ob das Reality-Format diesen Aufwärtstrend trotz der öffentlichen Kritik beibehalten kann, bleibt abzuwarten.

Dabei hatten einige User im Netz schon gefordert, dass die Sendung aus dem Programm fliegt: "Beendet endlich das Mobbing, setzt die Staffel ab und spendet das Geld – am besten an eine Stiftung oder einen Verein, der sich Mobbingopfern widmet." Ein Sprecher des Senders betonte gegenüber Promiflash aber, dass man bewusst auf Schönfärberei verzichtet habe, damit man alle Reaktionen und Geschichten durch den entsprechenden Kontext nachvollziehen könne.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

TVNOW Eva, Andrej und Tim im Sommerhaus 2020

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de