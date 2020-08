Die Vorfreude auf das neue Format wächst! Im Juni war bekannt geworden, dass Schauspielerin Valentina Pahde (25) mit Sunny – Wer bist du wirklich? ihre eigene Serie bekommt – im Mittelpunkt der Handlung wird ihre GZSZ-Figur Sunny Richter stehen. In der mehrteiligen TVNow-Serie zieht die Blondine für eine Fotografie-Masterclass vorübergehend nach München. Auf einer Party kommt es zu einem Todesfall und Sunny wacht mit Filmriss auf. Daraufhin stellt Sunny sich die Frage, was in der Nacht passiert ist. Und nun steht endlich fest, wann genau die Serie startet!

Die erste Folge des GZSZ-Ablegers wird ab dem 01. Oktober auf der Streaming-Plattform TVNow von RTL abrufbar sein. Zum Start des Formats werden direkt drei Folgen online gestellt, die vierte Folge wird dann ab dem nächsten Tag verfügbar sein. Von der fünften Episode an gibt es von montags bis donnerstags Nachschub. Insgesamt sind 20 Folgen geplant. Zum Cast gehören neben Valentina unter anderem noch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) und Gerrit Klein.

Damit die Dreharbeiten trotz der aktuellen Lage gut funktionieren und kein Mindestabstand unter den Darstellern eingehalten werden muss, zogen die Schauspieler der Serie in eine Quarantäne-WG. "Ich freue mich eigentlich darauf. Ich glaube, dadurch wird es noch viel besser, als wir gedacht haben", sagte Wilson dazu.

