Iris (53) und Peter Klein sind kurz nach ihrem Einzug schon wieder aus dem Sommerhaus der Stars rausgewählt worden – wie erklären sie sich das? Nachdem sie bereits damit gerechnet hatten, fielen auf die Auswanderer am vergangenen Nominierungsabend tatsächlich die meisten Stimmen ihrer TV-Mitbewohner und sie mussten die Koffer packen. Doch wurden Iris und Peter wirklich deshalb nominiert, weil sie sich mit der unbeliebten Ex-Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) solidarisch gezeigt hatten? Im Promiflash-Interview teilten die beiden jetzt ihre Gedanken dazu...

"Unser gutes Verhältnis zu Eva und Chris war nur noch das Tüpfelchen auf dem i, aber nicht ausschlaggebend für die Nominierung", geben sich Iris und Peter überzeugt. Doch wo lag dann das Problem? "Grund war, dass die Gruppe für sich beschlossen hat, uns zu nominieren, da wir es am wenigsten verdient hätten, weiter im Haus zu bleiben, da wir die Nachzügler waren."

Unter anderem Andrej Mangold (33) hatte Iris und Peter zuvor vorgeworfen, sich "an die falsche Person rangehangen" zu haben. Was sagen die zwei dazu? "Wir haben mit unseren Herzen entschieden, mit welchen Personen wir unsere Zeit verbringen, so wie wir es im realen Leben auch tun", betonten die Wahl-Mallorquiner. Sie würden grundsätzlich jedem eine Chance geben und einen Vertrauensvorschuss schenken. "In dem Fall von Eva und Chris lagen wir mit unserem Gefühl richtig und würden auch wieder so handeln", stellen die Eheleute klar und fügten hinzu: "Es hat einfach von Anfang an gepasst bei den beiden."

TV NOW Peter und Iris Klein beim Einzug in "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Chris, Eva, Iris und Peter im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2019

