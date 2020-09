Das war ein kurzes Vergnügen! Iris (53) und Peter Klein sind zwar erst in der vergangenen Folge ins Sommerhaus der Stars nachgerückt, sorgten aber schnell für eine Menge Aufregung: So waren Andreas und Caro Robens aufgrund eines zurückliegenden Streits nicht gerade erfreut, die beiden wiederzusehen. Auch den Rest brachte das Paar ziemlich schnell gegen sich auf, weil es sich mit dem unbeliebten Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28) gut verstand. Als nun der nächste Exit vor der Tür stand, kam, was kommen musste: Iris und Peter wurden rausgewählt!

Eva und Chris, Jenny und Andrej, Lisha und Lou sowie Annemarie und Tim konnten sich durch gewonnene Spiele vor einer Nominierung schützen. Somit standen nur noch Caro und Andreas, Michaela und Martin sowie Peter und Iris zur Wahl. Die Nominierungsnacht, die wieder einmal von hitzigen Wortgefechten durchzogen war, führte zu einem klaren Ergebnis: Die Kleins ernteten fünf von sieben Stimmen – und müssen somit ihre Koffer packen!

Iris und Peter zeigten sich alles andere als überrascht. Schon kurz nach ihrem Einzug hatte die Mama von Daniela Katzenberger (33) und Jenny Frankhauser (28) eins und eins zusammengezählt: Sie war sich sicher, dass es sie treffen würde. Somit trug die Auswanderin die Nominierungen mit Fassung. Auch ihr Mann bewies sich als guter Verlierer und rief in die Runde: "Ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffentlich gewinnt der Beste!"

