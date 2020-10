Ist dieses Foto der endgültige Paarbeweis? Seit Wochen reißen die Gerüchte um eine vermeintliche Beziehung zwischen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) nicht ab. Auf Social Media heizen die einstige Bachelorette und ihr damaliger Kandidat die Spekulationen sogar noch weiter an – nur reden wollen sie über ihr mögliches Glück nicht. Eine Promiflash-Leserin erwischte die beiden jetzt in einem Moment, der eindeutiger nicht sein könnte: Auf dem Foto schlendern Jessi und Johannes total vertraut über die Kö in Düsseldorf.

"Die beiden wirkten sehr verliebt und vertraut im Umgang, Johannes hat sogar Jessicas Tasche getragen", sagt die Promiflash-Leserin zu dem Foto. Während des Spaziergangs teilten sich die beiden eine Tüte mit Leckereien – vermutlich gebrannte Mandeln, die es in der Nähe der Luxus-Shoppingmeile zu kaufen gibt.

Eine Frage bewegt die Fans aber weiterhin: Warum äußern sich die beiden eigentlich nicht zu den Liebesgerüchten? Denn dass die 30-Jährige und der zwei Jahre ältere Blondschopf viel Zeit miteinander verbringen, ist längst bekannt. Gerade erst war der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer in Jessis Instagram-Story zu sehen – wenn auch nur für den Hauch einer Sekunde. Zudem wurden sie bereits im August turtelnd auf Ibiza erwischt.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

