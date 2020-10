Für Klaudia Giez (24) und ihren Partner Felipe Simon heißt es nun: Kisten packen! Bereits im Sommer hatten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Fotograf erzählt, dass sie auf der Suche nach einer größeren Wohnung sind – inklusive Kinderzimmer. Mittlerweile ist das Paar, das seit einem Jahr verlobt ist, sogar fündig geworden – Gegenüber Promiflash hat Klaudia nun erste Details zum neuen Liebesnest verraten.

"Wir waren bereits beim Notar und haben unterschrieben und haben jetzt eine eigene Immobilie gekauft. So schnell es geht, möchten wir jetzt natürlich umziehen. Es ist ein ganz großer Schritt", freut sich das Model im Interview mit Promiflash. Sie sei mega-aufgeregt, da sie bislang noch nie in etwas so Großes investiert habe. "Wir sind ja jetzt auch schon länger zusammen beziehungsweise kennen uns länger, als wir zusammen sind, deswegen bin ich sicher, dass es auch alles klappen wird", erklärt Klaudia weiter.

Erste Details zur neuen Bleibe verrät die 24-Jährige im Anschluss auch noch. "Uns war es wichtig, dass wir viel Grün und viel Raum haben", gibt sie preis. Während sie zuvor zusammen auf 40 Quadratmeter gewohnt haben, dürfen sie sich jetzt auf 90 Quadratmeter austoben: "Wir haben einen Balkon, haben zwei Etagen und es ist einfach alles in der Nähe, das war uns sehr wichtig."

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Verlobter Felipe

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez mit ihrem Verlobten Felipe

Anzeige

Freut ihr euch auf Content rund um Klaudias Umzug? Unbedingt, her damit! Nö, muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de