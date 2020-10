Jetzt meldet sich auch Yeliz Koc (26) zu Wort! Das Sommerhaus der Stars sorgt gerade für Furore – insbesondere das Verhalten von Andrej Mangold (33). Der Ex-Bachelor schießt in der Show andauernd gegen seine Ex-Flamme Evanthia Benetatou (28). Mit seinen harschen Worten bringt der einstige Rosenkavalier nicht nur die Zuschauer gegen sich auf, sondern auch einige Promis, so wie Yeliz. Die Influencerin verriet nun, dass sich Andrej auch schon ihr gegenüber herablassend benommen habe.

In ihren Instagram-Stories plaudert die gebürtige Hannoveranerin aus: Sie habe eigentlich nicht vorgehabt, sich zum Thema Sommerhaus zu äußern – doch zu einem der Teilnehmer könne sie eine kleine Geschichte erzählen: Andrej. Die 26-Jährige erinnert sich an eine Veranstaltung, als ein paar Fotografen sie und ihren Ex Johannes Haller (32) baten, für ein gemeinsames Foto mit dem Basketballspieler und seiner Freundin Jennifer Lange (26) zu posieren. "Da habe ich gesehen, wie Andrej dem Fotografen gesagt hat: 'Nee, mit den zwei nicht.' Auch mit einem richtig ekligen Blick und dann hat er auch tatsächlich gesehen, dass ich das gesehen habe", schildert sie.

Seit diesem "abwertenden und widerlichen" Moment finde Yeliz bereits, dass Andrej einfach "mega-unsympathisch und sehr arrogant und abgehoben" sei. Selbst heute mache sie diese Erinnerung immer noch wütend. "Jedes Mal, wenn ich daran denke, kriege ich wirklich das Kotzen. Also ich fand das richtig ekelhaft", führt die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (28) weiter aus.

