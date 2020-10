Kommt Katie Price (42) bald wieder unter die Haube? Seit Kurzem heizt das britische TV-Sternchen mit seinem Partner Carl Woods die Gerüchteküche mächtig an, wenn es um ihre gemeinsame Zukunft geht. So sollen bereits Kinder in Planung sein und auch von einer baldigen Heirat ist die Rede. Jetzt stellt sich heraus: Katie scheint die Heirat kaum erwarten zu können. Ihr Rollstuhl wurde mit einem Kennzeichen versehen, auf dem sie bereits Carls Nachnamen angenommen hat!

Während der Aufnahme hat sich die Blondine offenbar in einer Werkstatt befunden, aus der Carl sein neu lackiertes Auto abholte. Dabei sprang für die Fünffach-Mama auch was heraus: Ihrem Rollstuhl wurde nicht nur ein neuer Anstrich verpasst, ihr fahrbarer Untersatz wurde mit einer Plakette versehen, auf der "Woods K" steht. "Oh mein Gott, Liebe heißt Zusammenpassen!", schrieb Katie unter die Pics auf Instagram.

Wie viel Carl der 42-Jährigen wirklich bedeutet, beweist sie regelmäßig in den sozialen Netzwerken. "Zu wissen, dass Carl der Mann sein wird, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, ist noch untertrieben. Ich liebe ihn so sehr", fasste Katie ihre Gefühle für ihren Partner auf Instagram zusammen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price in einer Autowerkstatt, 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit dem Auto ihres Partners Carl Woods, 2020

Anzeige

Instagram / adventuresofkatieandcarl Katie Price und Carl Woods im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de