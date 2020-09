Will sie ihre Rasselbande wirklich nochmals vergrößern? Katie Price (42) scheint zurzeit extrem glücklich mit ihrem Freund Carl Woods (31) zu sein. Selbst bei ihrem komplizierten Fußbruch und dem langen Krankenhausaufenthalt stand der Muskelmann der Reality-Beauty treu zur Seite. Kein Wunder, dass sich die Blondine da eine Zukunft mit ihm vorstellen kann. Und noch mehr: Katie und Carl wünschen sich ein gemeinsames Kind!

Die fünffache Mutter kann es wohl kaum erwarten, einen Woods-Sprössling in die Welt zu setzen. In einem YouTube-Video machte die 42-Jährige das vor wenigen Tagen besonders deutlich: Darin reicht sie ihrem Freund eine Tüte mit etlichen Ovulationstests, die die fruchtbaren Tage einer Frau vorhersagen. Ihr Liebster hat darauf nur eine Reaktion: "Wenn wir ein Kind zeugen wollen, brauchen wir wirklich diese Tests", antwortet der 31-Jährige ziemlich konkret. Carl selbst betont, dass er kein alter Vater werden wolle – und bei Katie ticke so langsam die Uhr.

Und womöglich haben die beiden sogar schon ein süßes Geheimnis im Gepäck: Erst am Montag hat Katie einen Beitrag veröffentlicht, der auf eine Schwangerschaft hindeuten könnte. "Etwas braut sich zusammen, und wir können es kaum noch erwarten, es mit euch zu teilen", schrieb sie vielsagend in einem Instagram-Post. Glaubt ihr, die zwei werden bald ein Baby bekommen? Stimmt in der Umfrage ab!

Katie Price im September 2020

Carl Woods und Katie Price im September 2020

Carl Woods und Katie Price, September 2020

