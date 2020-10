Das hatte dieser Kandidat mit Sicherheit anders geplant! Am heutigen Abend können die Zuschauer wieder spektakuläre Auftritte und fulminante Gesangseinlagen in dem neuen TV-Format Big Performance – Wer ist der Star im Star? verfolgen. Doch dem Promi hinter der Mick-Jagger-Maske passierte ein Missgeschick auf der Bühne: Der geheimnisvolle Teilnehmer verlor während seiner Performance sein Gebiss – und sorgte damit für eine lachende Jury!

Während der maskierte Star den Hit "Sympathy for the Devil" zum Besten gab, spielten offensichtlich Teile der aufwendigen Verkleidung verrückt: Bei seiner Gesangseinlage verlor der Kandidat die auffällige Zahnprothese. Doch davon ließ sich der Promi keinesfalls aus der Ruhe bringen, denn er setzte das Gebiss kurzerhand wieder an Ort und Stelle – und brachte seine Performance mit Bravour zu Ende.

Auch das prominente Rateteam um Guido Maria Kretschmer (55), Motsi Mabuse (39) und Michelle Hunziker (43) störte dieses Missgeschick offenbar nicht großartig. Die Jury zeigte sich total beeindruckt von seiner Leistung. Trotzdem sorgte der kleine Fauxpas für amüsiertes Gelächter: "Das ist das Schönste, das ich in den letzten 20 Jahren im Fernsehen gesehen habe", bekam sich Michelle kaum ein.

TVNOW / Steffen Wolff Motsi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Michelle Hunziker bei Big Performance"

Big Performance - Wer ist der Star im Star?, RTL "Big Performance - Wer ist der Star im Star?"

TVNOW / Steffen Wolff Motsi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Michelle Hunziker bei "Big Performance"

