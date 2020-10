Diese Promis vermuten die Fans unter den Big Performance-Kostümen! Am Samstagabend ist es endlich soweit: Das große Finale der beliebten RTL-Kostüm-Show steht an. In der vergangenen Woche hatte sich Vanessa Mai (28) aka Jennifer Lopez (51) von den Zuschauern verabschieden müssen. Somit dürfen nur noch Adele Adkins (32), Mick Jagger (77) und Tom Jones (80) auf den Sieg hoffen – doch welche Stars könnten sich hinter den Kostümierungen verstecken?

Schon Ex-DSDS-Teilnehmer Prince Damien (29) hatte Mitte September in einem Promiflash-Interview darauf getippt, dass sich ein Mitglied der Kelly Family als Adele verkleidet haben muss – das vermuten zahlreiche Fans auf dem "Big Performance"-Instagram-Account ebenfalls: "Das ist eine Kelly-Stimme. Unverkennbar!" Doch wer von ihnen könnte es sein? "Erkennt man an der Stimme, der Bewegung – Patricia Kelly (50)!", sind sich die User einig.

Doch nicht nur bei der "Skyfall"-Interpretin lassen sich die Zuschauer den Ratespaß nicht entgehen, auch bei Mick Jagger wird fleißig gerätselt. Während die meisten Stimmen für Maddin Schneider sind, könnte sich ein Nutzer dagegen vorstellen, dass Guildo Horn (57) die "Big Performance"-Bühne rockt. In den Tom-Jones-Look soll der Mehrheit der Fans zufolge Uwe Ochsenknecht (64) geschlüpft sein – ein Zuschauer vermutet aufgrund eines Schmuckstücks jedoch einen ehemalige Bro'Sis-Sänger unter der Maske: "So einen Ring an der Hand hat der Ross Antony (46). Darum denke ich, dass er es unter der Maske von Tom Jones ist. Die Größe und der Körper gleichen auch ganz ihm!"

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly, Sängerin

Getty Images Martin Schneider, 2012

Getty Images Uwe Ochsenknecht beim Bayerischer Filmpreis 2020

