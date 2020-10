Henrik Stoltenberg lässt seine Love Island-Zeit Revue passieren! Hinter dem selbst ernannten Dr. Love liegen vier turbulente Wochen auf der Liebesinsel. Mit Aurelia Lamprecht durchlebte er ein Auf und Ab – inklusive einer heißen Nacht in der Privat-Suite. Letztendlich war es jedoch Granate Sandra Janina, die Henrik den Kopf verdrehte. Wenige Tage nach dem Finale zieht der 23-Jährige gegenüber Promiflash jetzt ein Fazit.

"Ich habe so viel reflektiert über mein Leben und mein Verhalten, und die Zeit hier hat mir so viel gegeben." Das sei niemals zu unterschätzen, erzählt Henrik im Promiflash-Interview. "Ich glaube, viele Leute da draußen haben nicht den Hauch einer Ahnung, was du in Wirklichkeit über dich selbst herausfindest oder auch, wie weit du wachsen kannst." Einen ganzen Monat war er komplett von der Außenwelt abgeschnitten. In dieser Zeit habe der Sunnyboy eine Menge über sich selbst gelernt.

Nach dieser lehrreichen Erfahrung überrascht es nicht, dass Henrik es sich vorstellen könne, auch in anderen Shows mitzuwirken. "Da würde ich aber natürlich erst mal genau schauen, was für ein Format", erklärt er gegenüber Promiflash. Statt einer TV-Karriere steht für den "Love Island"-Drittplatzierten jetzt aber erst einmal etwas ganz anderes im Fokus: Seine Beziehung zu Sandra.

Anzeige

RTL II Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Henrik Stoltenberg bei "Love Island" 2020

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de