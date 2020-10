Die Juroren plaudern aus dem Nähkästchen! Im Januar 2021 wird die 18. Staffel von DSDS ausgestrahlt. Die erste Castingrunde fand bereits statt, und zwar an einem besonderen Ort: Statt im TV-Studio mussten die Nachwuchssänger auf dem Boot "Blue Rhapsody" ihr Talent unter Beweis stellen. Einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwarten dürfen, gaben die neuen Jurymitglieder Michael Wendler (48) und Mike Singer (20) preis – sie versprachen jede Menge Spaß!

Zuviel wolle er natürlich nicht verraten, sagte der Wendler im Gespräch mit Promiflash, aber es lohne sich auf jeden Fall, die Staffel zu gucken: "Wir haben uns weggeschrien, wir sind vom Winde verweht worden. Also, da gibt es so viele [...] unfassbare Kandidaten, die uns ja schon total geflasht haben – was passiert da erst mit den Fernsehzuschauern?", ließ er sich dann doch noch entlocken. Und Mike ergänzte vielversprechend: "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Dieter und ich jemanden weitergelassen habe, der euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterhalten wird."

Trotz des Unterhaltungsfaktors, der im Vordergrund der Show steht, nimmt Mike seine Aufgabe als Juror sehr ernst: "Ich würde niemals jemanden nur aus Mitleid weiterlassen, man muss auch hart und ehrlich sein können", machte er gegenüber Promiflash deutlich.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer bei den DSDS-Castings 2020

Anzeige

Mediengruppe RTL Mike Singer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de