Ganz klar – Janine Pink (33) und Tobi Wegener (27) sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen! Wir erinnern uns: Die Ex-Köln 50667-Darstellerin und der Love Island-Hottie sind sich 2019 bei Promi Big Brother nähergekommen und waren auch hinterher noch zusammen. Doch ihre Liasion sollte nur wenige Wochen halten: Angeblich habe er sich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet. Hinterher warf die Beauty dem Muskelmann vor, sie nur für ihre Siegprämie ausgenutzt zu haben, die sie in dem Reality-TV-Format abgestaubt hatte. Ob diese Wunde immer noch nicht ganz verheilt ist? Janine witzelte jetzt im Fernsehen über ihre Trennung!

Am Freitagabend war die 33-Jährige neben Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) und Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (39) bei "Darf er das? Live! Die Chris Tall Show" zu Gast. Dort wollte Moderator Chris (29) in einem Frage-Antwort-Spiel von ihr wissen, wie oft sie schon sitzen gelassen wurde. "Boah, da fragst du mich was... Zweimal, dem Rest da hab ich gesagt: 'Ciao'", antwortete sie ehrlich. Doch der Comedian gab sich noch nicht zufrieden und hakte nach, wie es damals mit Tobi war. "Eigentlich sind wir noch zusammen", witzelte sie daraufhin mit sarkastischem Unterton. "Es hat niemand Schluss gemacht. Das letzte Telefonat war: 'F*** you' und das war's."

Diesen TV-Moment sollte Jessica jedoch noch toppen: So machte sie ausgerechnet in Chris' Show endlich ihre Beziehung zu ihrem früheren Kuppelshow-Kandidaten Johannes Haller (32) öffentlich! "Wenn du jemandem eine Rose geben könntest, wer wäre das dann?", wollte der Moderator von ihr wissen. Daraufhin gab die Influencerin grinsend zu: "Ja, ich bin vergeben!" Auf Nachfrage hin bestätigte sie dann, dass es sich um Johannes handelt.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Influencer

MG RTL D Johannes Haller und Jessica Paszka bei "Die Bachelorette" 2017

