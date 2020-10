Angelina Jolie (45), Nicole Kidman (53) und Co. – welche Schauspielerin konnte 2020 das meiste Geld in der Film- und TV-Branche scheffeln? Bereits vor wenigen Wochen gab das amerikanische Business-Magazin Forbes bekannt, welche Promidame in diesem Jahr den höchsten Verdienst aufzuweisen hat. Demnach steht Unternehmerin Kylie Jenner (23) mit einem Vermögen von umgerechnet rund 497 Millionen auf dem ersten Platz. Jetzt veröffentlichte die Zeitschrift auch das Ranking für die bestbezahlten Darstellerinnen. Doch welche Lady sicherte sich den Titel?

Trommelwirbel: Es ist Sofia Vergara (48)! Laut den Forbes-Recherchen verdiente die US-amerikanische Schauspielerin mit kolumbianischen Wurzeln in den vergangenen zwölf Monaten seit Juni dieses Jahres 43 Millionen US-Dollar – das entspricht einer stolzen Summe von rund 37 Millionen Euro. Mit ihrer Rolle als Gloria Delgado-Pritchett in der Sitcom Modern Family dürfte die Beauty das meiste Einkommen erzielt haben. Zudem könne die 48-Jährige als Jurorin bei America's Got Talent mit mindestens weiteren zehn Millionen Dollar pro Staffel rechnen.

Während Sofia sich über den ersten Platz der Aufzählung freuen darf, muss sich Angelina Jolie mit der Silbermedaille zufriedengeben. Die Film-Bekanntheit verdiente in den vergangenen zwölf Monaten "nur" rund 35 Millionen Dollar. Dicht gefolgt von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot (35) – die "Wonder Woman"-Darstellerin darf sich über 31 Millionen Dollar in ihrem Portemonnaie freuen.

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, TV-Star

Anzeige

Getty Images Gal Gadot, Film-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de