Rührende Worte von Michelle (56) an Barack Obama (59)! Nach ihrem Studium lernte die einstige First Lady ihren Ehemann kennen. 1992 besiegelte das Paar seine große Liebe mit seiner Hochzeit. Seit Barack zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war, gelten die beiden als eines der beliebtesten Pärchen des öffentlichen Lebens – nicht zuletzt, weil sie auch immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben geben. Wie auch jetzt: Michelle gratulierte Barack ganz liebevoll zum Hochzeitstag!

"28 Jahre mit diesem Einen", schrieb Michelle unter das Instagram-Foto, das sie und ihren Mann gemeinsam zeigt, und versah die Zeilen mit zwei pinken Herzchen. "Ich liebe Barack für sein Lächeln, seinen Charakter und sein Mitgefühl", richtete die Zweifach-Mama herzliche Worte an den 59-Jährigen. Sie sei so dankbar, ihren Liebsten an ihrer Seite zu haben, der mit ihr durch Dick und Dünn gehe, hieß es weiterhin. "Ich liebe dich, Barack", schloss die Autorin ihren warmherzigen Text ab.

Auch das ehemalige US-amerikanische Staatsoberhaupt ließ es sich nicht nehmen, seine Gattin zum Hochzeitstag öffentlich zu beglückwünschen. "Bei allem, was im Moment vor sich geht, wollte ich mir einen Moment nehmen, der Liebe meines Lebens zum Jahrestag zu gratulieren", lauteten die Worte des Politikers auf Instagram. Michelle mache ihn zu einem besseren Ehemann, besseren Vater und besseren Menschen. "Ich liebe dich", zeigte der Nobelpreisträger seine Gefühle.

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama bei einer Rede in New Hampshire, 2008

Anzeige

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama

Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama während Baracks Wahlkampf in Miami, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de