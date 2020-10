Steht der Name schon fest? Sara Leutenegger (26) erwartet derzeit ihr erstes Kind. Das verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ganz überraschend im Mai in einem Interview. Der Vater des Kleinen ist ihr Ehemann Lorenzo, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist. Bereits in wenigen Wochen ist der errechnete Geburtstermin für ihren Sohn – da interessiert eine Frage natürlich besonders: Wie soll Saras Sohnemann heißen? Promiflash hat nachgefragt.

"Den Namen haben wir schon und [unser Baby] wird auf jeden Fall Zwei bekommen", plauderte die Schweizerin aus und erklärte, dass das mit ihren lateinamerikanischen Wurzeln mütterlicherseits zusammenhängt: "Da gehören zwei Namen immer dazu." Und für welche Namen hat das Ehepaar sich entschieden? Für diese Info müssen die Fans sich leider noch ein wenig gedulden. "Den Namen werden wir noch nicht verraten. Das machen wir erst, wenn der Kleine auf die Welt kommt."

Im November soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken. Bis dahin möchte Sara ihre Schwangerschaft noch in vollen Zügen genießen. Gegenüber Promiflash schwärmte die 26-Jährige: "Mir geht es sehr gut. Ich hatte eine tolle Schwangerschaft und zum Glück fast keine Beschwerden."

Sara Leutenegger, September 2020

Lorenzo und Sara Leutenegger im Mai 2020

Sara Leutenegger im Juni 2020

