Die Erich-Felbert-Gesamtschule in Köln bekommt Lehrerzuwachs! In der Daily Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer tauchte bereits in der vergangenen Folge eine unbekannte Figur auf: Anna, die von der Schauspielerin Sandra Czok verkörpert wird. Doch sie ist nicht das einzige neue Gesicht der Serie. Auch Lehrer Danny ist in den neuen Folgen erstmals zu sehen. Promiflash stellt euch Dennis Felber, der hinter der Rolle steckt, vor!

"Früher habe ich sehr hoch Fußball gespielt, doch diesen Sport musste ich dann leider aufgeben", erzählte Dennis von seinem bisherigen Werdegang gegenüber Promiflash. Nach einer Ausbildung im Logistikbereich habe er angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten – doch der große Traum einer Schauspielkarriere habe ihn verfolgt. "Ich setzte mir ein großes Ziel, denn ich möchte Schauspieler werden", zeigte sich der 21-Jährige entschlossen.

Dabei hatte sich Dennis beinahe davon verabschieden müssen, bei "Krass Schule" eine Hauptrolle zu bekommen. Der Grund: Nach dem ersten Casting habe man ihm zunächst eine saftige Abfuhr erteilt. Zwei Wochen später hieß es jedoch: Dennis sei doch an Bord! "Danach ging alles ganz schnell. Am Set haben mich alle ganz herzlich aufgenommen", teilte er seine ersten Eindrücke mit. Mit seiner Rolle sei er sehr zufrieden, weil er sich mit Danny gut identifizieren könne. "Bin ein ruhiger Mensch, mit mir kann man nur ganz selten in Streit gelangen", erzählte Dennis.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", immer Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

