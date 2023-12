"Bachelor in Paradise"-Dennis sah eine Zukunft mit Colleen

Dennis Felber (24) war voller Hoffnung! Der einstige Love Island-Kandidat war in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise auf der Suche nach der großen Liebe. Direkt zu Anfang schoss er sich auf Colleen Schneider ein, aber sie hatte nicht wirklich Interesse an ihm und war eher von Amir Hosseiny angetan. Dennis ging daher freiwillig. Gegenüber Promiflash verrät er, dass er trotzdem eine Zukunft mit der Fitness-Influencerin gesehen hätte.

"Colleen war die Einzige, bei der ich mir vorstellen konnte, mich emotional richtig zu öffnen", gibt der Bachelorette-Boy gegenüber Promiflash zu. Er glaubt sogar, dass es auf Gegenseitigkeit beruht hat: "Wir konnten uns beide vorstellen, gemeinsam am Ende rauszugehen, da wir wirklich gute Gespräche geführt haben." Andere Frauen, wie etwa Franziska Temme (28), standen daher nicht so sehr in seiner Gunst.

Colleen war allerdings Feuer und Flamme für Amir. Wie war es für Dennis, das mit anzusehen? "Eine schöne Situation war es natürlich nicht. Ich hatte jetzt aber keinen Liebeskummer oder sonst was. [...] Wenn es bei den beiden passt, freue ich mich für sie", offenbart er Promiflash.

RTL Colleen Schneider, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Dennis Felber, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Dennis Felber, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

