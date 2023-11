Franzi erleichtert: Neuer Mann bei "Bachelor in Paradise"!

Männernachschub fürs Paradies! Franziska Temme (28) sucht mit einigen weiteren Singles aktuell bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Doch so richtig wollte es bei ihr bisher nicht funken: Zuerst hat sie mit Amir angebandelt, der hatte sich dann aber doch für Leyla entschieden. Mit Max (27) sah es danach schon besser aus. Doch diesen zog es doch zu mehr zu Adela (30). Franzi rechnete schon mit ihrem Auszug – aber jetzt zieht ein weiterer Mann ein, der ihr direkt den Kopf verdreht!

In der vierten Episode von "Bachelor in Paradise" zieht kurz vor der Rosennacht Dennis (24) in die Villa. Franzi ist sehr erleichtert, als sie ihn sieht. "Danke schön, dass ihr mir jemanden hier reinschickt, bei dem ich mir gedacht habe: Den finde ich gut, endlich mal." Die beiden kennen sich schon länger und haben sich bereits via Social Media ausgetauscht: "Ich fand Dennis immer total toll und wollte mich wirklich mit ihm treffen, aber es kam nie dazu." Auch Dennis ist happy darüber, die 28-Jährige in der Show näher kennenlernen zu können. "Als ich hier reinkam und Franzi gesehen habe, war ich irgendwo glücklich. Es hat mich gefreut, weil sie schon vertrauter war", meint der Bachelorette-Boy.

Bei einem anschließenden Gespräch scheint es zwischen den beiden auch schon zu knistern – allerdings versteht sich Dennis auch gut mit Colleen. Bei der kurz darauffolgenden Rosennacht muss er sich dann zwischen den beiden Mädels entscheiden. Er zögert nicht lange und gibt Franzi seine Rose, die sie direkt freudestrahlend entgegennimmt.

