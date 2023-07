Ex-Bachelorette-Dennis hätte lieber Jennifer Saro gedatet!

Jennifer Saro hat einen weiteren Verehrer! Die Berlinerin sucht derzeit als Bachelorette nach dem Mann fürs Leben. Mehrere Männer mussten in den vergangenen Folgen bereits die Show verlassen – und einer konnte sogar schon einen flüchtigen Kuss abstauben. Mit ihrer natürlichen Art begeistert die Mutter eines Sohnes bisher sowohl ihre Anwärter als auch die Zuschauer. Und selbst Dennis Felber (24), seinerseits ehemaliger Rosen-Kandidat, findet Jenny toll!

Im Interview mit Promiflash verriet der TV-Hottie im Zuge der Fashion Week in Berlin zuletzt: "Also Jennifer wäre auf jeden Fall mehr mein Typ gewesen. Aber man kann es sich ja leider nicht aussuchen, wer die Bachelorette im Endeffekt wird!" Auch die Tatsache, dass Jenny bereits ein Baby hat, störe ihn gar nicht: "Wenn ich dabei wäre, wäre es gar kein Problem. Man lernt den Menschen ja so kennen, wie er ist, und wenn er schon jemanden dabei hat, dann ist das so."

Dennis hatte 2022 um das Herz von Sharon Battiste (31) gekämpft. Doch schon in der ersten Episode war der Ex-Love Island-Kandidat rausgeflogen. Damals hatte er gegenüber Promiflash erklärt, dass die Beauty nicht sein Typ sei: "Ich war eher enttäuscht, dass keine Frau vor mir stand, von der ich geflasht war."

Anzeige

"Die Bachelorette" 2023 Jennifer Saro in "Die Bachelorette" 2023

Anzeige

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer Dennis Felber

Anzeige

RTL Dennis Felber und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de