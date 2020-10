Heidi Klum (47) und ihre Liebsten schwingen das Tanzbein! Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin ordentlich Rhythmus im Blut hat, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Erst im April dieses Jahres stellte das Model sein tänzerisches Können mit Partner Tom Kaulitz (31) unter Beweis. Jetzt war die Blondine offenbar erneut in Feierlaune und schnappte sich ihre Töchter Leni Klum (16) und Lou (10). Völlig ausgelassen lassen Heidi und ihre Mädchen die Hüften kreisen!

Wer kann beim ABBA-Klassiker "Gimme! Gimme! Gimme!" schon lange stillhalten? Das dachten sich wohl auch Heidi und ihre beiden Teenie-Töchter. Via Instagram teilte die Beauty nun einen Clip, in dem das Trio im Garten samt Mundschutz zu einer einstudierten Performance tanzt. Dabei lassen sie sich selbst von Familienhund Anton nicht aus der Ruhe bringen, der während der Aufnahme quer durchs Bild läuft. Unterstützung bei den Tanzschritten bekamen die Klum-Frauen von Tanzcoach und Artist Miguel Zarate, der ebenfalls im Video zu sehen ist.

Dabei saß der Tanz offensichtlich nicht bereits beim ersten Versuch perfekt. Nur kurze Zeit nach dem Veröffentlichen des Videos postete Heidi noch einen Outtake-Clip, in dem die Performance in die Hose ging. Mitten in der Choreografie schien die 47-Jährige den Faden verloren zu haben und lief aus dem Bild. Von Scham allerdings keine Spur. "Übung macht den Meister", betitelte die Laufstegschönheit den Beitrag.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum tanzt mit ihren Kids

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de