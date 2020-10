Hat Pietro Lombardi (28) für seine neue Liebe den Segen von seiner Ex? Nach wochenlanger Geheimniskrämerei machte der DSDS-Sieger von 2011 es vor zwei Wochen endlich offiziell: Influencerin Laura Maria ist die neue Frau an seiner Seite. Und zwischen den beiden scheint es richtig ernst zu sein. Denn sie haben sich jetzt sogar einen gemeinsamen Hund zugelegt. Doch was hält eigentlich Pies Ex-Frau Sarah Lombardi (27) von Laura?

Diese Frage interessiert die Fans der ehemaligen Dancing on Ice-Gewinnerin natürlich brennend – und in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram beantwortete sie diese jetzt endlich: "Macht einen sehr sympathischen Eindruck", reagierte die Sängerin auf die Nachfrage eines Users. Sie wünsche Laura und Pietro "nur das Beste". Nach diesen lieben Worten überrascht es nicht, dass Sarah Laura auch auf der Social-Media-Plattform folgt.

Ob die beiden Frauen sich schon persönlich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Früher oder später wird das jedoch der Fall sein, immerhin haben Pietro und Sarah einen gemeinsamen Sohn. Außerdem betonte der 28-Jährige, mit Laura alt werden zu wollen. "Dieser Mensch hat es geschafft, meine dunkle Seele wieder glücklich zu machen", schwärmte Pie von seiner Partnerin.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

