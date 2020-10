David Beckham (45) ist auf die Bienen gekommen! Während des Lockdowns aufgrund der aktuellen Lage hat der Ex-Profifußballer ein neues Hobby für sich entdeckt: das Imkern. Im Juni baute er eigenständig seinen ersten Bienenstock zusammen. Gemeinsam mit seinen Kindern züchtet er nun seit ein paar Monaten Bienen auf seinem Anwesen und baut eigenen Honig an. Jetzt soll der Brite vorhaben, den Honig auch zu verkaufen!

Ein Insider verriet The Sun, dass der Engländer eine eigene Honigmarke plant. Es sei ein Herzensprojekt des 45-Jährigen – und es gehe nicht ums Geld. Er hätte sich sogar schon mit Produzenten und potenziellen Verkaufspartnern getroffen. Dabei seien auch schon folgende Namensvorschläge für den nachhaltigen Honig gefallen: D Bee, Seven Honey und Goldenbees.

David hat nicht nur ein neues Hobby – auch der Kleidungsstil des Vierfach-Vaters hat sich verändert. Auf seinem Instagram-Profil zeigt er sich ganz ländlich mit Hut Flanellhemd und einem Hirtenstab. Seine Ehefrau Victoria (46) sei allerdings nicht so begeistert von seinem neuen Look, wie er unter einem Foto von den beiden schreibt: "Dieser jemand ist nicht so beeindruckt von meinem Hut, aber ich liebe [diese Frau]!"

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham, Juni 2020

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seinem Hund Sage im August 2020

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de