Auf Katie Price (42) kommen noch ein paar schwierige Wochen zu! Der Realitystar ist bereits seit Juli auf einen Rollstuhl angewiesen. Damals brach sich die Britin im Türkeiurlaub bei einem Unfall beide Füße und Knöchel. Die fünffache Mutter musste sogar operiert werden. Bis das Model wieder voll genesen ist, wird es noch eine ganze Weile dauern: So soll Katie noch mindestens sechs weitere Monate im Rollstuhl sitzen.

Das erklärte ein Insider jetzt gegenüber The Sun. Demnach gehen die Ärzte nicht davon aus, dass sie vor April 2021 wieder selbstständig laufen kann. Für die 42-Jährige ist das allerdings eine gute Nachricht. Immerhin glaubten die Ärzte zunächst, es könnte noch ein ganzes Jahr dauern, bis Katie den Rollstuhl nicht mehr braucht. Trotz der unerwartet schnelleren Genesung kommt offenbar noch eine Menge harte Arbeit auf Katie zu, bis sie wieder auf den Beinen ist: "Für Katie wird es sich anfühlen, als wäre sie wieder ein Kleinkind, das lernt, seine ersten Schritte zu machen", betonte die Quelle.

Dass die Britin sich bisher so schnell von ihrem Unfall und der OP erholen konnte, soll nicht zuletzt an ihrem neuen Freund Carl Woods liegen – das bestätigte auch Katies Sprecher gegenüber Daily Mail: "Katie wusste, dass eine lange Genesungsphase vor ihr liegt, aber ihr geht es sehr gut – Carl scheint genau das zu sein, was sie gerade braucht!"

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards in London im Januar 2017

Instagram / katieprice Katie Price mit Gips, August 2020

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price, September 2020

