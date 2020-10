Ann-Kathrin Götze (30) verzückt ihre Fans mit einem niedlichen Baby-Pic! Im vergangenen Juni meldete sich die Influencerin mit süßen Neuigkeiten in den sozialen Netzwerken und verkündete, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. Seitdem teilte sie schon einige Male Aufnahmen ihres kleinen Rome mit ihren Fans. Nun legt die Frau des Fußballstars Mario Götze (28) nach und beweist auf ein Neues, wie putzig ihr kleiner Spross ist!

Am Sonntag veröffentlicht Ann-Kathrin ein Bild auf Instagram, mit dem sie die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen bringt: Darauf hält sie Rome behutsam im Arm und lächelt ihn ganz verliebt an. Der kleine Mann erwidert ihren Blick jedoch nicht, sondern beobachtet mit großen Kulleraugen ganz gebannt, was hinter der Kamera passiert. "Mein Freund", schreibt die stolze Neu-Mama liebevoll zu dem Post.

Von Rome sind die Anhänger der Beauty mindestens genauso begeistert wie sie selbst: Das Foto wird nicht nur von vielen Fans geliket, sondern auch zahlreich kommentiert! "So klein und so süß", äußert sich ein User und auch ein anderer findet herzliche Worte: "Einfach nur Zucker der Kleine!"

Instagram / annkathringotze Influencerin Ann-Kathrin Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Oktober 2020

