Neue Jungs suchen ihren Mister Right. Alexander Schäfer tritt ab dem 12. Oktober auf TVNOW in die Prince Charming-Fußstapfen von Nicolas Puschmann (29). Er will in der Show die große Liebe finden. Einer der 20 Jungs, die Alex vor Kameras den Hof machen wollen, ist Florian Kunze-Forrest. Auf Social Media zeigt sich der 39-Jährige äußerst freizügig – im Promiflash-Interview verriet er nun, warum er gerne seinen Body präsentiert.

"Ich habe kein Problem mit Nacktheit, ich wurde schon so erzogen, und in meinem Körper steckt viel Geld und Arbeit, das will gezeigt werden", erklärte Florian im Gespräch mit Promiflash. In vielen Bildbeiträgen trägt er einfach nur Slips – oder gar nichts und bedeckt sein bestes Stück mit den Händen. Seine Optik scheint auch gut anzukommen, immerhin kann der Berliner schon über 50.000 Follower auf Instagram verzeichnen. Neben seinem Alltagsberuf als Altenpfleger betreibt Flo noch den Podcast "Stadt Land Schwul".

Doch warum nimmt so ein Muskelmann an einer Datingshow teil? Es wirkt eigentlich nicht so, als hätte Florian Probleme, Männer kennenzulernen. "Ich hatte Bock auf ein Abenteuer, und wenn dann vielleicht sogar noch die große Liebe am Ende rausspringt: Jackpot!", erklärte der Tattoo-Liebhaber seine Teilnahme.

Instagram / B3Pu3pZI0kU Florian Kunze-Forrest, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / fkfbrln Florian Kunze-Forrest, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / fkfbrln Florian Kunze-Forrest

