Katie Price (42) lagert ihre Frühstücksflocken auf eine ganz eigene Art und Weise! Der Reality-TV-Star ist stolze Fünffach-Mutter und postet regelmäßig Schnappschüsse mit seinen Kindern Harvey (18), Princess Tiaamii (13), Junior Savva (15), Jett Riviera (7) und Bunny (6) im Netz. Erst Mitte August hatte die Ex-Celebrity Big Brother-Teilnehmerin mit einem Foto für Aufsehen gesorgt, auf dem sie und ihre Tochter Bunny mit vollgeschminkten Gesichtern posieren. Nun teilt Katie erneut eine Aufnahme ihrer Jüngsten, das ihre Fans allerdings ziemlich stutzen lässt...

Am Sonntag teilt die 42-Jährige ein Bild ihrer Kleinen auf Instagram, auf dem sie freudestrahlend mit Mandarinen in der Küche steht. "Die süße Bunny sortiert immer wieder den Kühlschrank neu", schreibt Katie zu dem Post. Das entgeht ihren Followern offenbar nicht – die wundern sich nämlich sehr darüber, was in der Tür des Kühlgeräts steht: "Warum ist da eine Packung Cornflakes im Kühlschrank?", schreibt beispielsweise einer der zahlreichen irritierten Fans.

Katies Community darf sich aber über eine Antwort auf die Frage freuen: Offenbar darf die Beauty ihre Lebensmittel nämlich häufiger mal in der Kühlung suchen – in einem Kommentar zu ihrem Netzbeitrag erklärt sie: "Bunny liebt es, sowohl Cerealien als auch Brot im Kühlschrank zu verteilen. Das macht ihr am allermeisten Spaß!"

Instagram / katieprice Katie Price' Tochter Bunny Hayler, 2020

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2020

Instagram / katieprice Reality-TV-Star Katie Price, 2020

