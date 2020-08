Die Follower von Katie Price (42) gehen erneut auf die Barrikaden! Die britische TV-Bekanntheit ist ein eingefleischter Familienmensch und postet regelmäßig Schnappschüsse von den Unternehmungen mit ihren fünf Kindern – aber ab und an erntet die Beauty auch mal heftige Kritik. So schenkte sie ihrer Tochter Bunny (6) unter anderem bereits jede Menge Make-up. Jetzt zeigte sie ihr Kind stark geschminkt im Netz – und kassierte prompt wieder einen Shitstorm!

Dabei wusste die Mutter offenbar schon im Vorfeld, was ihr blüht, wenn sie dieses Instagram-Foto veröffentlicht. "Ich weiß, was auf mich zukommt", schrieb die Mutter unter den Schnappschuss, auf dem sie und Bunny ein ähnliches Make-up tragen. Die Kommentare der verärgerten User ließen trotzdem nicht lange auf sich warten. "Es ist so falsch, einem Kind so viel Schminke aufzutragen und es öffentlich zur Schau zu stellen", teilte ein Follower seine Wut mit. "Das ist krank", zeigte sich ein anderer schockiert.

Katie hat wiederum wohl überhaupt kein Problem damit, der Sechsjährigen knallroten Lippenstift und Eyeliner aufzutragen. "Bunny ist im Make-up-Himmel", stellte die Mutter unter dem Beitrag klar. Diese Meinung teilten auch viele ihrer Fans. "Kleine Mädchen lieben es einfach, sich zu schminken. Das ist wie Verkleiden", ergriff ein User Partei für die einstige Dschungelcamp-Kandidatin.

Instagram / katieprice Bunny Hayler im Jahr 2020

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Junior Savva Andre im Jahr 2020

Instagram / carljwoods Katie Price und ihr Partner Carl Woods im Jahr 2020

