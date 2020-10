Hat sich da etwa jemand gehen lassen? Blake Shelton (44) ist einer der erfolgreichsten Country-Stars der Welt, verkaufte mehrere Millionen Platten und gewann unzählige Preise. Immer wieder erreicht er außerdem Platz eins der US-amerikanischen Country Charts. 2017 wurde er vom People Magazin sogar zum "Sexiest Man Alive" ernannt. Jetzt verriet er jedoch, dass sein Körper momentan nicht unbedingt in Bestform ist.

Der "Boys 'Round Here"-Interpret war zuletzt bei "The Ellen DeGeneres Show" zu Gast und sprach offen über die letzten Wochen und Monate. Er habe die Zeit in Isolation mit seiner Frau Gwen Stefani (51) und ihren drei Kindern in Oklahoma verbracht und es dort sehr genossen. So sehr, dass der 44-Jährige dabei ganz schön in die Breite gegangen sei. Er fühle sich, als habe er 50 Kilo zugenommen. Jetzt wolle er jedoch wieder dagegen ankämpfen. "Ich versuche wieder abzunehmen", gestand der Musiker.

Auch seine Arbeit als Juror bei der Erfolgscastingshow The Voice hat sich durch die momentane Gesundheitslage etwas verändert. Die Dreharbeiten für die 18. Staffel mussten teilweise von zu Hause stattfinden. Weil man in der Sendung sowieso nur den Oberkörper gesehen hätte, habe es sich der 44-Jährige nicht nehmen lassen, von der Hüfte abwärts einfach nackt zu sein. Das verriet er gegenüber Just Jared.

Anzeige

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Gwen Stefani mit ihrem Freund Blake Shelton un ihren drei Söhnen

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im April 2019

Anzeige

Getty Images Blake Shelton im April 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de