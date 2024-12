Gwen Stefani hätte bei Dreh fast Leonardo DiCaprio geküsst

Gwen Stefani (55) hat ausgepackt: Während eines Interviews mit Harper’s Bazaar erinnerte sich die Sängerin an ihre kurze Schauspielkarriere – und daran, dass sie 2004 beinahe Leonardo DiCaprio (50) geküsst hätte! Im Film "The Aviator", bei dem niemand Geringeres als Martin Scorsese (82) Regie führte, spielte Gwen die Rolle der Hollywood-Legende Jean Harlow, während Leonardo in der Hauptrolle Howard Hughes verkörperte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in einem Film mitspielen würde", verriet Gwen. Doch zu einem Kuss mit dem Schauspieler kam es letztlich nicht. "Jetzt ist es zu spät dafür", scherzte die Sängerin.

Die Rolle in "The Aviator" bedeutete für Gwen eine Herausforderung, wie sie selbst berichtete. Sie hatte keinerlei Schauspielerfahrung, als sie sich für den Part bewarb. Das Vorsprechen fand im Bel-Air Hotel statt, wo zahlreiche Bewerberinnen ohne Vorkenntnisse ihr Glück versuchten. Gwen überzeugte schließlich und bekam eine kleine Rolle mit nur drei Zeilen. Dennoch zeigte sie sich stolz, ein Teil des hochkarätigen Ensembles zu sein, zu dem auch Cate Blanchett (55), Kate Beckinsale (51) und Jude Law (51) gehörten.

Auch abseits von "The Aviator" hätte Gwen fast eine bedeutende Filmrolle ergattert. Wie sie 2016 in der Howard Stern Show enthüllte, war sie ebenfalls beinahe für die Rolle der Jane Smith in "Mr. & Mrs. Smith" gecastet worden. Die Rolle ging dann jedoch an Angelina Jolie (49), die dadurch nicht nur beruflichen Erfolg hatte, sondern auch eine der bekanntesten Hollywood-Romanzen mit Brad Pitt (61) begann. Gwen hingegen konzentrierte sich auf ihre Musikkarriere, was sich als die richtige Entscheidung herausstellte. Nach ihrer Scheidung von Gavin Rossdale (59) im Jahr 2016 fand sie schließlich ihr privates Glück mit dem Country-Sänger Blake Shelton (48), den sie 2021 heiratete. Leonardo soll heute mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti liiert sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Anzeige Anzeige