Gwen Stefani und Blake Shelton wären fast kein Paar geworden

Gwen Stefani (55) hat offenbart, dass sie ihre Beziehung zu Blake Shelton (48) beinahe beendet hätte, bevor sie überhaupt angefangen hat. In einem Interview mit People erzählte die "Hollaback Girl"-Sängerin, dass sie zu Beginn ihrer Romanze mit dem Country-Star Zweifel gehabt habe. "Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, und es war Chaos. Unsere Leben waren in völliger Aufruhr", erklärte sie ihre damalige Gefühlslage und ergänzte, dass sie sogar daran gedacht habe, den Kontakt abzubrechen: "Ich kann nicht mehr mit dir reden. Das ist verrückt. Ich habe schon genug Probleme. Das passiert nicht mehr. Wir werden nicht mehr schreiben oder sonst etwas."

Gwen und Blake lernten sich 2015 als Coaches bei der US-Show The Voice kennen, als beide gerade schwierige Trennungen durchmachten. Gwen hatte sich von Gavin Rossdale (59), mit dem sie die Söhne Kingston, Zuma und Apollo hat, getrennt. Blake verarbeitete seine Scheidung von Miranda Lambert (41). Trotz der Turbulenzen in ihren Leben fand Blake Wege, Gwen näherzukommen – vor allem durch die Musik. Er schickte ihr einen halbfertigen Song und bat sie um Hilfe beim Schreiben. So entstand ihr erstes gemeinsames Duett "Go Ahead and Break My Heart", das sie 2016 veröffentlichten.

Mittlerweile gehen die Musiker aber durch dick und dünn und zeigen immer wieder öffentlich, wie glücklich sie miteinander sind. Im Oktober plauderte Gwen in der "The Jennifer Hudson"-Show aus, was sie ganz besonders an ihrem Partner liebe. "Die Sache mit Blake ist, dass man nie einen Tag übersteht, ohne zu lachen", schwärmte die Sängerin und fügte hinzu: "Es ist egal, was los ist, der Kerl hat so viel Geduld und so viel Freundlichkeit in seinem Herzen. Er macht mich jeden Tag glücklicher."

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

