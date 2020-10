Charles Drury, der Ex von Katie Price (42), scheint wieder glücklich vergeben zu sein! Nachdem Katie ihre Verlobung mit dem Fitnesstrainer Kris Boyson aufgelöst hatte, folgte im vergangenen Jahr eine kurze Affäre zwischen der Britin und Charles. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt soll der Elektriker auch mit Reality-Sternchen Lauren Goodger (34) geflirtet haben. Während der Kontakt zwischen Charles und Katie mittlerweile abgebrochen sein soll, scheinen sich der Hottie und Lauren immer besser zu verstehen – die beiden sollen sogar ein Paar sein!

Via Instagram teilte Lauren am vergangenen Sonntag Turtelaufnahmen mit einem Mann an ihrer Seite. Das Gesicht ihres männlichen Kuschelpartners überdeckte die Beauty allerdings mit einem Herz-Emoji. Doch das Versteckspiel klappte nicht: Kurz nachdem Lauren die Bilder ihres vermeintlich unbekannten Liebhabers postete, veröffentlichte auch Charles auf seinem Profil einen neuen Schnappschuss – aus den selben vier Wänden. Die beiden verbrachten also offensichtlich das Wochenende miteinander. Und noch mehr: In ihrer Story bezeichnet Lauren Charles sogar als ihr morgendliches Work-out, was auf reichlich Matratzensport schließen lässt.

Eine offizielle Bestätigung der Turteltauben folgte allerdings noch nicht. Ein Sprecher der TV-Bekanntheit dementierte eine mögliche Liebesbeziehung gegenüber MailOnline sogar noch: "Lauren und Charles sind Freunde." Weil es Lauren die vergangenen Tage nicht gut gegangen sei, habe der Beau ihr lediglich etwas Gesellschaft geleistet und sich freundschaftlich um ihr Wohlergehen gekümmert.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodgers mit ihrem Kuschelpartner Charles, Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Charles Drury bei Lauren Goodger, Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

