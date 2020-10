Seit Montag ist es offiziell: Nico Schwanz (42) und Julia Prokopy (25) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wirklich geplant war die Schwangerschaft nicht, sondern das Ergebnis eines geplatzten Kondoms. Trotzdem freuen sich die beiden riesig auf den Nachwuchs – und vor allem die Neuigkeit auch endlich mit ihren Fans teilen zu können. Julia hätte ihren Babybauch wohl auch kaum länger verstecken können. Aber wie weit ist die werdende Mama eigentlich? Promiflash hat sie es verraten.

"Aktuell bin ich in der 19. Woche", erklärt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Das erste Trimester hat sie also schon hinter sich – und ist darüber mit Sicherheit heilfroh, denn in den ersten drei Monate habe sie viel mit Übelkeit und ihren Hormonen zu kämpfen gehabt. "Durch meine Stimmungsschwankungen war diese Zeit natürlich auch für Nico nicht sehr einfach, aber er hat gut durchgehalten. Sein Standardsatz für diese Zeit war wirklich: 'Ja Schatz, du hast recht!'", witzelte sie.

Viele Fans hatten schon länger den Verdacht, dass bei Julia und ihrem Partner womöglich ein Baby unterwegs sein könnte. Die Blondine hatte sich zuletzt nämlich oft in auffällig weiten Klamotten gezeigt. Trotzdem hat sie ihre Follower erst jetzt eingeweiht – doch warum? "Uns war es wichtig, die erste Zeit erst mal für uns zu haben", meinte die 25-Jährige.

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Friedrich,Jürgen / ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz in Nürnberg im November 2019

