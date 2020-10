Auf welche Promi-Damen dürfen sich die Zuschauer 2021 freuen? Seit zehn Jahren flimmert das erfolgreiche Reality-Format nun schon über die TV-Bildschirme – und im kommenden Jahr geht es in die elfte Staffel. In den vergangenen Jahren waren in der Show unter anderem Kyle Richards, Yolanda Hadid und Lisa Rinna zu sehen. Nun wird fleißig geplant, welche Stars im kommenden Jahr mit dabei sein werden: Diese Celebritys könnten schon bald für gute Unterhaltung sorgen!

Ein Insider erzählte gegenüber Us, dass Schauspielerin Heather Locklear (59) für die kommende Staffel kontaktiert worden sei. Neben ihr könnte auch die einstige Miss USA Ali Landry (47) mit dabei sein: "Ich habe mit den Produzenten drei- bis viermal gesprochen. Sie sagten, dass sie mir Bescheid geben werden. Wir werden sehen. Ich lass es auf mich zukommen und habe weder Pläne noch Erwartungen", verriet sie selbst in einem Radio Andy SiriusXM-Interview.

Die Ex-One Tree Hill-Darstellerin Jana Kramer (36) berichtete im vergangenen Juli, dass sie und ihr Mann Mike Caussin (33) sogar bereits bei einem Vorsprechen gewesen seien. "Ich denke mir: 'Okay, wir machen gerade sowieso nichts anderes. Wir können da mal mitmachen'", erklärt sie. Dennoch habe sie Angst, in der Sendung von ihren Co-Stars "lebendig gefressen" zu werden.

Auch Jennie Garth (48) hatte preisgegeben, eine Anfrage für die Show erhalten zu haben – ob sie jedoch tatsächlich dabei sein wird? In Jenny McCarthys (47) Radiosendung "The Jenny McCarthy Show" hatte sie eine uneindeutige Aussage zu dem Thema gemacht: "Ich bin so weit von einer verzweifelten Hausfrau entfernt, wie man es nur sein kann."

Getty Images Heather Locklear, Schauspielerin

Getty Images Ali Landry im Mai 2019

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer in Austin

Getty Images Jennie Garth bei den Inspiration Awards, 2018

