TV-Kollegin erhebt schwere Vorwürfe gegen Brandi Glanville

Bereits im vergangenen Jahr musste sich Brandi Glanville (51) gegen schwere Vorwürfe behaupten: Angeblich soll sie ihre Cast-Kollegin Caroline Manzo während der Dreharbeiten der Spin-Off-Serie "Real Housewives Ultimate Girls Trip" in Mexiko sexuell belästigt haben. Am 28. Mai dieses Jahres soll Caroline nun eine eidesstattliche Erklärung mit den Einzelheiten des Vorfalls abgegeben haben, die Page Six vorliegt. "Glanville hat mich zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung böswillig sexuell missbraucht", bestätigte Caroline demnach in dem Rechtsdokument. In der Erklärung beschreibe die 62-Jährige, dass der Realitystar sie, während die zwei Frauen gemeinsam auf einem Sofa saßen, gegen ihren Willen geküsst und unerlaubt ihre Geschlechtsteile angefasst sowie ihre eigenen an Caroline "gerieben" haben soll.

Die beiden Darstellerinnen seien während des vermeintlichen Übergriffs aber nicht allein gewesen: "Die Produzenten sahen nur zu und filmten weiter." Laut dem Magazin bestätige die Klägerin, dass Brandi bei dem Vorfall alkoholisiert gewesen sei. Anstatt den Real Housewives of Beverly Hills-Star nach der Situation auf dem Sofa von Caroline zu trennen, habe das Produktionsteam die heute 51-Jährige "weiter mit Alkohol gefüttert" und auch nichts dagegen getan, als sie der New Yorkerin ins Badezimmer folgte. Dort soll Brandi Caroline angeblich gegen die Tür geworfen haben, wodurch sich diese am Kopf verletzte. Danach habe sie erneut gewaltsam ihre Genitalien angefasst. Das Set-Team soll zwar mitbekommen haben, dass die TV-Persönlichkeit versuchte, vor der Angeklagten zu flüchten, doch angeblich sei ihr dennoch keiner zu Hilfe gekommen.

Zuletzt wehrte sich Brandi öffentlich gegen die Vorwürfe: Das TV-Sternchen soll verschiedene Produktionsfirmen für den Skandal um ihre Person verantwortlich machen. "Im vergangenen Jahr war Frau Glanville einer bösartigen Medienkampagne ausgesetzt, die auf falschen Behauptungen über sexuelles Fehlverhalten beruhte", betonten laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, Brandis Anwälte. Die Produktionsfirma soll die sexuellen Handlungen zwischen den Frauen begrüßt haben – laut der Aussage des ehemaligen Models seien diese einvernehmlich gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Manzo im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandi Glanville, Reality-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de