Kyle Richards zeigt nach Trennung ihren stahlharten Trizeps

Kyle Richards (55) zeigt sich in Bestform! Die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin präsentierte vor wenigen Tagen stolz ihre durchtrainierte Figur in einem Fitnessstudio-Selfie, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Auf dem Bild posiert sie auf einer Trainingsbank und hebt ihre definierten Arm- und Bauchmuskeln hervor. Für ihre Trainingseinheit trägt sie einen weißen Sport-BH, schwarze Leggings mit hoher Taille und lila Turnschuhe – ihr langes braunes Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Zu ihren Füßen liegen ein paar kleinere Hanteln, während eine Langhantel mit Hantelscheiben ebenfalls in Gebrauch zu sein scheint.

Die TV-Persönlichkeit teilt öfter Fotos auf Social Media von sich selbst, wie sie im heimischen Fitnessstudio schwitzt. Erst kürzlich postete sie eines, um zwei Jahre Alkoholabstinenz zu feiern. "Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der die Vorstellung, zwei Wochen lang alkoholfrei zu sein, unmöglich schien. Ich bin stolz darauf, dass ich die Willenskraft hatte, auf diesem Weg zu bleiben. Meine geistige und körperliche Gesundheit sind mir viel wichtiger geworden", schrieb die Reality-Queen zu dem Bild, auf dem sie ihren Bizeps präsentierte. Sie fügte hinzu, sie sei dankbar, nüchtern zu sein, während sie "schwierige Zeiten" durchmache und schien dabei auf die Trennung von Noch-Ehemann Mauricio Umansky (54) anzuspielen. Das ehemalige Paar gab im Juli 2023 nach 27 Jahren Ehe seine Trennung bekannt – doch mit der offiziellen Scheidung scheinen sich die beiden noch etwas Zeit lassen zu wollen.

Während Kyle hart im Fitnessstudio arbeitet, genießt ihr Ex Mauricio offenbar die Gesellschaft einer neuen Frau. Der Immobilienmogul wurde kürzlich mit dem 33-jährigen Model Nikita Kahn in Griechenland gesichtet – dort hatte man die beiden beim Austausch von Zärtlichkeiten am Flughafen fotografiert. Berichten zufolge hatte Kyle dem "Buying Beverly Hills"-Star zwar die Erlaubnis gegeben, sich mit anderen Frauen zu treffen, doch als sie die Fotos von ihm und Nikita sah, soll sie einen Zusammenbruch erlitten haben. Die Schwester des "Halloween"-Stars, Kathy Hilton (65), bestätigte gegenüber Page Six, dass sie Kyle in dieser schwierigen Situation "beruhigen" musste. "Ich denke, das war für sie eine bittere Pille, die sie schlucken musste. Aber das musste ja passieren. Sie haben sich schließlich getrennt", erklärte die Modedesignerin.

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im Oktober 2018

